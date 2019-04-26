Украина надеется в июне получить новый транш кредита от МВФ

Киев, , 20:09 — REGNUM Киев в июне текущего года может получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 26 апреля заявила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью изданию «Левый берег».

«Скорее всего, в июне, поскольку если они в мае приезжают, то просто технически не успеют», — сказала Рожкова.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МВФ прибудет на Украину в середине мая. Представители фонда проведут оценку выполнения условий программы, после чего будет принято решение о предоставлении Киеву очередного транша.

Украинская сторона рассчитывает получить в 2019 году два транша кредита от МВФ по $1,3 млрд каждый.