Пятница, 26 Апреля 2019 года
20:41:59 МСК

Украина надеется в июне получить новый транш кредита от МВФ

Экономика

В середине мая в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда

Украина надеется в июне получить новый транш кредита от МВФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 26 апреля 2019, 20:09 — REGNUM  Киев в июне текущего года может получить очередной транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом 26 апреля заявила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью изданию «Левый берег».

«Скорее всего, в июне, поскольку если они в мае приезжают, то просто технически не успеют», — сказала Рожкова.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МВФ прибудет на Украину в середине мая. Представители фонда проведут оценку выполнения условий программы, после чего будет принято решение о предоставлении Киеву очередного транша.

Украинская сторона рассчитывает получить в 2019 году два транша кредита от МВФ по $1,3 млрд каждый.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить