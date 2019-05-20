Понедельник, 20 Мая 2019 года
07:15:03 МСК

Торговые войны США: Huawei лишится доступа к Android

Политика

На гаджеты также нельзя будет установить такие приложения как Google Play и почту Gmail

Вашингтон, 20 мая 2019, 07:14 — REGNUM  Американская корпорация Google решила приостановить сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после внесения ее Вашингтоном в перечень угроз для нацбезопасности США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Huawei лишится доступа ко всем технологиям и программному обеспечению Google, кроме тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.

Читайте также: Huawei располагает трехмесячным запасом американских микросхем — СМИ

В частности, китайская компания лишится доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, на гаджеты нельзя будет установить такие приложения как Google Play и почту Gmail.

Однако, сообщают источники, для смартфонов будет доступна версия Android с открытым кодом, которая находится в свободном доступе.

Читайте также: Huawei начала запасать критически важные комплектующие полгода назад — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел запрет на ввоз и использование в стране технологий и услуг, которые производятся «иностранными противниками». Под ограничительные меры попала в том числе компания Huawei. Также министерство торговли США ввело заперт на продажу американских технологий этой китайской компании.

В ответ на решение администрации США пользователи социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) призвали отказаться от использования оборудования американской компании Apple и других технологических компаний США.

Читайте подробнее: В Китае призывают к бойкоту Apple в ответ на меры США против Huawei

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить