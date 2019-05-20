Торговые войны США: Huawei лишится доступа к Android

Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Американская корпорация Google решила приостановить сотрудничество с китайской телекоммуникационной компанией Huawei после внесения ее Вашингтоном в перечень угроз для нацбезопасности США, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Huawei лишится доступа ко всем технологиям и программному обеспечению Google, кроме тех продуктов, которые предоставляются в открытом доступе.

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В частности, китайская компания лишится доступа к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, на гаджеты нельзя будет установить такие приложения как Google Play и почту Gmail.

Однако, сообщают источники, для смартфонов будет доступна версия Android с открытым кодом, которая находится в свободном доступе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел запрет на ввоз и использование в стране технологий и услуг, которые производятся «иностранными противниками». Под ограничительные меры попала в том числе компания Huawei. Также министерство торговли США ввело заперт на продажу американских технологий этой китайской компании.

В ответ на решение администрации США пользователи социальной сети Weibo (китайский аналог Twitter) призвали отказаться от использования оборудования американской компании Apple и других технологических компаний США.

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