Huawei начала запасать критически важные комплектующие полгода назад — СМИ

Пекин, , 15:48 — REGNUM Китайская компания Huawei Technologies шесть месяцев назад объявила основным поставщикам о намерении закупить годовой запас компонентов, критически важных для производства. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, в рамках подготовки к наихудшему сценарию, Huawei начала закупать не только микросхемы, но и другие комплектующие. Отмечается, что накопленных запасов Huawei по большинству основных позиций, хватит на срок от шести до двенадцати месяцев. Некоторые комплектующие могут закончиться через три месяца, однако они являются менее важными.

Также с начала 2019 года китайская компания существенно расширила список поставщиков. Если раньше Huawei заключала контракты только с одним или двумя поставщиками определённых электронных компонентов, то в начале этого года она заключила соглашения с тремя-четырьмя поставщиками по каждой позиции.

Напомним, 15 мая министерство торговли США внесло компанию Huawei и 70 дочерних организаций в «чёрный список» Entity List. Поставки оборудования американских производителей компаниям, попавшим в этот список, должны согласовываться с контролирующими ведомствами США. Как правило, администрация не согласовывает таких поставок.

Издание отмечает, что среди ключевых поставщиков Huawei есть ряд американских компаний, включая поставщика мобильных чипсетов Qualcomm, поставщика микросхем памяти Micron Technology, производителя процессоров Intel, поставщиков радиочастотных микросхем Skyworks, Analog Devices и Qorvo, а также поставщика оптических деталей Finisar.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая глава японского минфина Таро Асо заявил, что решение администрации США о включении Huawei в «чёрный список» может нанести ущерб японским компаниям, связанным с китайским гигантом сложной цепью поставок.

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