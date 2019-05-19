Huawei располагает трехмесячным запасом американских микросхем — СМИ

Пекин, , 11:19 — REGNUM Китайская компания Huawei запасла достаточное количество микросхем и других полупроводниковых устройств, производимых в США, чтобы поддерживать бизнес в течение как минимум трёх месяцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

17 мая администрация США внесла компанию Huawei в «чёрный список» (Entity List). Теперь китайская компания не может поставлять своё оборудования в США, а также закупать оборудование и технологии у американских поставщиков. При этом при производстве смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei использует чипы американского производства.

По данным издания, минимальный срок, в течение которого Huawei сможет использовать американские чипы из имеющихсязапасов, составляет три месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что дочерняя компания Huawei HiSilicon, специализирующаяся на производстве чипов, в течение многих лет занималась разработкой альтернативных технологий, готовясь к возможному запрету на поставки оборудования из США.

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