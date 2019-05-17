Прокуратура проверит строительство патриотического центра в парке Улан-Удэ

Улан-Удэ, , 13:20 — REGNUM Прокуратура Октябрьского района столицы Бурятии — города Улан-Удэ — проверит законность возведения военно-патриотического центра в парке «Юбилейный». Проверка началась уже сегодня, 17 мая.

Как передает Байкал-Daily, в парке уже побывал районный прокурор Александр Малов. По его словам, будет проверено в том числе отсутствие проведения общественных слушаний при строительстве патриотического парка.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города и представители договорились о строительстве в парке Улан-Удэ военно-патриотического центра и «партизанской деревни». Причем, по словам исполняющего обязанности главы администрации города Игоря Шутенкова, возможно, подобные центры появятся и в других парках города, и каждый из них будет иметь свою направленность по родам войск.

Многие горожане выступили против строительства, указывая на проблемы с парками и зелеными зонами в Улан-Удэ. 30 мая они планируют проведение митинга против планов строительства центра. Жители предлагают силами военных благоустроить многочисленные пустыри, оставив людям парк.

Читайте также: Новый Екатеринбург? В парке Улан-Удэ хотят построить патриотический центр

Читайте также: В Улан-Удэ готовят митинг против военно-патриотического центра в парке