Парламент Косово принял резолюцию о «сербском геноциде» в крае

Приштина, , 15:42 — REGNUM Парламент односторонне отделившегося от Сербии края Косово принял резолюцию о «сербском геноциде» на территории края во время войны 1998−1999 годов, передаёт приштинское издание Koha ditore.

Документ, в котором идёт речь о «геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях бывшего государственного режима Сербии», поддержали все 79 депутатов, присутствовавших в зале. Депутаты от партии «Сербский список, представляющей интересы косовских сербов, не участвовали в заседании.

Как заявил один из инициаторов принятия резолюции, депутат от партии «Социал-демократическая инициатива» Билял Шарифи, документ принят в ознаменование «20-летия преступлений в Косово, когда миллионы албанцев были изгнаны, и около 12 тысяч гражданских лиц, в основном албанского происхождения, были убиты».

«Сербские силы совершили более 100 массовых убийств в Косово, в некоторых местах люди были сожжены заживо. За время войны в Косово в 1998—1999 годах сексуальное насилие было совершено против 20 тысяч человек», — заявил Шарифи.

Спикер парламента Кадри Весели ранее направил письма парламентариям «дружественных Косово государств», в том числе сенату США, призвав их также принять резолюции, осуждающие «преступления сербского государства против косовского народа».

Помимо этого, парламент в Приштине на заседании принял решение о формировании «государственной комиссии», которая займётся вопросом создания «трибунала по геноциду, совершённому сербами в Косово». Создание такого суда было заявлено в качестве обязательного условия нормализации отношений с Белградом в принятой ранее в этом году официальной переговорной платформе Приштины.

Также косовские депутаты одобрили планы по открытию «Мемориала изгнания» и «Музея геноцида» на железнодорожной станции в Приштине.

Белград ответит, «не теряя доверие в международном сообществе»

На решения парламента Косово уже отреагировал президент Сербии Александр Вучич. Как заявил он телеканалу РТС, официальному Белграду придётся принимать ответные шаги, но реакция будет сдержанной.

«Некоторые народы на Балканах не могут найти свой путь в будущее. Единственный путь, который они видят, — это ненависть к сербскому народу. И они не могут приняться за работу, бизнес, торговлю, экономику. Некоторые просто надели костюмы, надели галстуки и вышли из леса, и понятно, почему они так говорят», — отметил Вучич.

По его словам, главная проблема заключается в том, что «Европа и мир не отреагировали, когда в Косово была создана армия, когда они отказались формировать Сообщество сербских муниципалитетов, когда ввели таможенные пошлины, когда обвиняли сербов во всех возможных преступлениях, не имея никаких доказательств».

Принятая в Косово резолюция, по мнению Вучича, стала ещё одним шагом в данном направлении. «Когда вы входите в определённый этап политического безумия и слепоты, после этого вы не можете найти выход», — подчеркнул он.

«Нам придётся реагировать. Я думаю, что будут принятые общие акты парламентом и правительством. Мы должны быть сдержанными и ответственными и не терять доверие, которое, как серьёзные люди, мы имеем в международном сообществе», — сказал президент Сербии.

Автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры с властями Косово об урегулировании отношений, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

Переговорный процесс между Белградом и Приштиной прекратился в конце минувшего года после ряда провокационных шагов косовского руководства. В частности, в Косово приняли решение о преобразовании действующих в крае Сил безопасности в полноценные вооружённые силы, что стало нарушением резолюции СБ ООН 1244, которая допускает пребывание в Косово исключительно многонациональных сил под международным контролем. Позднее власти края также ввели пошлины в размере 100% на все товары, поступающие из Сербии.

В марте косовский парламент принял закон, определяющий основные пункты переговорной платформы. В частности, Приштина официально отказалась от идеи раздела территории края на сербскую и албанскую части. Также в Косово решили требовать отмены резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и организации «суда по преступлениям Сербии». В Белграде назвали принятый документ «последним гвоздём в гроб диалога».

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