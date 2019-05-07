Приштина, Косово, , 10:54 — REGNUM

Глава МИД Косово Бехджет Пацолли опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук заявление о том, что все сербские политики, отрицающие преступления, совершенные сербской армией в ходе Косовской войны, будут объявлены персонами нон грата в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», таким образом глава косовского внешнеполитического ведомства отреагировал на заявления своего сербского коллеги Ивицы Дачича, который в интервью для телеканала «Вести Россия» отрицал факт совершения резни в Рачаке в 1999.

По словам Пацолли «Сербия совершала против албанцев, бошняков и хорватов в Европе преступления более страшные, чем нацисты против евреев в ходе Второй мировой войны». Министр иностранных дел Косово заявил, что из-за того, что международное правосудие не сумело призвать к ответу всех причастных к совершению геноцида в Косово, полная денацификация Сербии так и не была проведена.

Как отмечают албанские СМИ, ранее факт резни в Рачаке отрицали министр обороны Сербии Александр Вулин и директор канцелярии правительства Сербии по проблемам Косово и Метохии Марко Джурич.

Напомним, 2 мая глава парламента Косово Кадри Весели заявил, что инициирует создание международного суда, посвященного расследованию преступлений Сербии в Косово.