30 апреля 2019 | Время чтения 5 мин

Учитывая, до какой степени накалилась ситуация, вполне может быть, что в Европе вновь будет полыхать вооруженный конфликт. Хочется верить в лучшее, но шансы на мирное урегулирование, увы, тают с каждым днем.

Юрий Ковальчук, , 18:21 — REGNUM

Состоявшийся в воскресенье, 29 апреля, саммит в Берлине, посвященный Западным Балканам, изначально был организован «тяжеловесами» европейской политики Германией и Францией. Титульной целью было урегулирование конфликта между Сербией и Косово, грозящего в любой момент перерасти в настоящее кровопролитие. Евросоюзу вооруженный конфликт под боком явно ни к чему, тем более в канун выборов в европейский парламент, которые состоятся в конце мая.

Косово

Комментируя цель мероприятия, бессменный канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Сегодня будет открытое обсуждение, а не принятие решений. Саммит не подменяет ни Берлинский процесс, ни переговоры о вступлении, но в то же время дает хорошую возможность обменяться мнениями о ситуации в регионе… Германия и Франция поддерживают европейскую перспективу Западных Балкан и тот факт, что позитивная динамика развития региона отвечает европейским интересам».

В аналогичном ключе выразился президент Франции Эммануэль Макрон. В принципе, выходя за рамки политеса, суть мероприятия в целом можно свести к кулуарным переговорам, направленным на хотя бы временное примирение Белграда и Приштины.

Миролюбие Европы, страдающей от массы собственных недугов, понятно — ей абсолютно ни к чему вооруженное противостояние между сербами и албанцами (неприятное хотя бы тем, что Приштина бесцеремонно и вызывающе нарушает все предыдущие договоренности, гарантом которых выступала Европа). И тем более оно не нужно ЕС в связи с практически гарантированным вмешательством в этот конфликт США на стороне Косово, а затем, вполне вероятно, российских миротворцев.

Впрочем, мнение европейских политиков, судя по всему, мало волнует Приштину. Представители Косово даже не скрывают, что Евросоюз для них уже не является авторитетом и основная их цель — спровоцировать конфликт и вовлечь в противостояние с Сербией американцев.

Хашим Тачи, которого западная пресса почему-то упорно называет «президентом Косово», в преддверии встречи с американским послом в Германии Ричардом Греннелом сделал достаточно откровенное и беспрецедентное по своей наглости заявление: «Никакие переговоры или соглашения невозможны без присутствия США. Евросоюз слишком слаб и разобщен, чтобы добиться улучшения ситуации на Западных Балканах».

Также Тачи заявил, что введенные 100% пошлины на сербские товары являются законными, а если Сербия будет продолжать «агрессивную политику», Приштина ответит симметрично и предпримет новые меры в отношении Белграда.

«Косово готово к безоговорочному диалогу. Сербии пора признать Косово. Сегодня день, когда Меркель должна убедить Вучича признать Косово. Я полагаю, что то же самое сделают пять стран ЕС, которые еще не признали нас», — объявил Хашим Тачи.

В свою очередь так называемый премьер-министр провинции Косово Рамуш Харадинай после общения с Ричардом Греннелом также сделал бескомпромиссное заявление, согласно которому любые концепции и варианты разграничения являются неприемлемыми. Сербия должна признать независимость Косово целиком и полностью и в этом, по словам Харадиная, Приштине пообещал помочь посол США в Берлине Ричард Греннел.

В качестве «морковки» Рамуш Харадинай, судя по всему здорово воодушевленный встречей с американским послом, пообещал Белграду «свободную торговлю».

Президент Сербии Александр Вучич, изначально не высказывавший оптимизма в отношении результатов переговоров в Берлине, также высказался предельно ясно в том ключе, что Белград не собирается сдавать своих позиций. Главным условием продолжения конструктивного диалога с Приштиной Вучич назвал отмену варварских пошлин. В то же время сербский президент выразил надежду на то, что саммит поможет стабилизировать ситуацию.

«Берлин — это место, где возможно предпринять какие-то шаги, чтобы по крайней мере гарантировать сохранение стабильности и исключить неожиданности. Например, вторжение на север Косова и Метохии с использованием оружия. Что бы ни происходило сегодня в Берлине, нам определенно придется говорить в будущем, потому что все проблемы должны решаться путем разговора…

Германия признает Косово как независимое государство, Сербия — нет, Россия — нет, Китай — нет, Бразилия — нет, Индия — нет, и поэтому я считаю, что нам нужно найти компромиссное решение. Я не тот человек, который может навязать что-либо против воли великих держав. Или навязать что-то Приштине и другим. Мы здесь, в Берлине, чтобы услышать предложения от хозяев и посмотреть, что мы можем», — заявил Александр Вучич перед началом саммита.

Судя по комментариям сербского президента после саммита, конструктивных и компромиссных предложений услышать не пришлось. Зато было много критики и обвинений. По словам сербского лидера, участники саммита выступали по алфавиту, в связи с чем, когда дошла очередь до Сербии, ее представители вдоволь наслушались и о «сербском национализме», о том, что Белград сам виноват в том, что Приштина ввела пошлины, что это Белград бредит «Великой Сербией», а не Тирана «Великой Албанией» и т. д.

В принципе, даже не зная результатов кулуарных переговоров участников саммита, можно констатировать следующее. Косово будет идти на эскалацию конфликта, потому что чувствует за собой поддержку США (и, вероятно, отрабатывает соответствующий заказ), а также будет всеми силами стараться легитимизировать вмешательство американцев в этот конфликт.

В Белграде понимают, что идти на уступки уже не имеет никакого смысла, потому что за ними последуют лишь новые требования, в связи с чем делают миролюбивые заявления и готовятся к худшему.

В то же время в Евросоюзе напряженно думают, как бы выйти сухими из воды и не вляпаться в очередную американскую авантюру. Которая на этот раз будет происходить не далеко за морем, а непосредственно в мягком подбрюшье Европы, причем, вполне вероятно, при участии Российской Федерации (как минимум, туда может по своей инициативе отправиться 2−3 тысячи соскучившихся по войне добровольцев ЛДНР). Наверное, в ЕС уже не один десяток раз прокляли тот день, когда согласились признать независимость Приштины, теперь столь нагло и бездумно бросающей вызов Германии и Франции.

Следующий раунд переговоров состоится 4 июля в Познани, Польша. Впрочем, учитывая, до какой степени накалилась ситуация, вполне может быть, что смысла в данном мероприятии уже не будет и в Европе вновь будет полыхать вооруженный конфликт. Хочется верить в лучшее, но шансы на мирное урегулирование, увы, тают с каждым днем.

Юрий Ковальчук, автор проекта www.balkanist.ru специально для ИА REGNUM