Вторник, 14 Мая 2019 года
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Киев готовится атаковать Минск, США — Ближний Восток? Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00 мск

Киев готовится атаковать Минск, США — Ближний Восток? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 14 мая 2019, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1458.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ намерены выяснить, как США будут выходить из кризиса: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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