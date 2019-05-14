СБУ готовит диверсии в Белоруссии?

Минск, , 12:50 — REGNUM Служба безопасности Украины готовит три боевые группы по 10 человек для заброски в Белоруссию с целью дестабилизации ситуации в соседней республике. Об этом 13 мая сообщает ИА REX.

По информации издания, «задачей националистов является проведение акций против правительства республики, вербовка сторонников из числа оппозиции, доставка и распространение агитационных материалов, пропаганда и организация массовых протестов и любая другая деструктивная деятельность, направленная на дискредитацию власти и ее курса».

По информации Телеграм-канала «Крот СБУ», подготовка диверсантов проходит на объекте 79 ОДШБр в городе Николаеве, обеспечение возложено на УСБУ по Николаевской области. Со стороны националистов операцию курирует лидер «Гражданского корпуса «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в России) в Николаеве Виталий «Пекарь» Федоренко.

Ранее, 5 марта Телеграм-канал «Крот СБУ» сообщал новые сведения о сотрудничестве СБУ с праворадикалами. В собеседовании с кандидатами якобы участвовали «Правый сектор», «Азов», «Ультрас» и «С14» (организации, деятельность которых запрещена в России). До этого, 31 января этот же канал сообщал о наборе СБУ бойцов из числа правых радикалов для проведения некоей операции, по непроверенным данным — зарубежной.

Отметим, что в январе издание сообщало о том, что «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в России) в своём специальном заявлении предложил помощь Александру Лукашенко в защите от «неосоветской орды». О необходимости вмешательства в белорусскую политику неоднократно заявляли украинские политики и общественные деятели.