В торговой войне США и Китая побеждает приамурский «Партизан»

Благовещенск, , 12:43 — REGNUM Более 41 тысячи тонн сои удалось собрать агрофирме «Партизан» в Приамурье. Большую часть урожая охотно купили предприниматели Поднебесной после того, как Китай предпринял ответные меры против торговых пошлин США, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Непредсказуемость приамурской погоды, которая способна сильно потрепать урожай, серьёзно отличается от стабильных погодных условий бразильских сельскохозяйственных предприятий, поставляющих сою в Китай, но этот недостаток компенсируется коротким плечом логистики: китайский покупатель бобовых находится всего лишь в десятке километров от зернохранилищ агрофирмы «Партизан». Это обстоятельство позволяет российскому предприятию ежегодно наращивать объёмы своей продукции.

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Соевый экспорт из России, согласно китайским правительственным данным, составляет лишь 1% от китайского рынка импорта с оборотом 90 млн тонн. В 2017 году США были вторым крупнейшим экспортером соевых бобов в Китай после Бразилии, однако это изменилось в 2018 году после того, как Китай предпринял ответные меры против торговых пошлин США, введя собственные пошлины, утверждает издание The Wall Street Journal.

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Торговая война между США и Китаем открыла для России новые возможности. Генеральный директор агрофирмы «Партизан» Виктор Силохин доволен таким разворотом событий.

«Продавать здесь сою было очень сложно. Теперь мне звонят из Китая каждый день», — прокомментировал он.

При среднесписочной численности персонала агрофирмы в 392 человека выручка предприятия, согласно данным бухгалтерской отчётности, по итогам 2017 года составила более 900 млн рублей, когда немного не хватило до 40 тысяч тонн. В 2018 году урожай вновь побил рекорд и превысил 41 тысячу тонн сои, которая, после подготовки, пошла на экспорт.

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Как сообщало ИА REGNUM, специализированный портовый комплекс по перевалке зерна построит китайская компания «Дуньцзин» на реке Амур. Проект будет реализован в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край), Благовещенске (Амурская область) и Нижнеленинском (ЕАО). Мощность терминала к 2024 году достигнет 20 млн тонн в год. Продукция, преимущественно силос и соя, будет экспортироваться в Японию, Китай и Южную Корею.