Трамп о торговых переговорах с Китаем: «Торопиться совершенно не нужно»

Вашингтон, , 18:51 — REGNUM США не нужно торопиться в проведении торговых переговоров с Китаем. Об этом сообщил глава Белого дома США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Переговоры (США) с Китаем продолжаются в очень благоприятном ключе, торопиться (подписывать соглашение) совершенно не нужно», — написал Трамп.

Президент США напомнил, что КНР в настоящее время выплачивает американской стороне пошлины в размере 25% на товары и продукцию стоимостью $250 млрд. По его словам, непосредственно в казну США идут данные выплаты.

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Как передавало ИА REGNUM, 9 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге во Флориде заявил, что американо-китайская торговая сделка была сорвана Китаем.

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