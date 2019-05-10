Китай ответит на повышение ввозных пошлин властями США

Пекин, , 09:48 — REGNUM Китайская Народная Республика примет ответные меры после решения властей США увеличить пошлины на импортируемую в страну китайскую продукцию. Об этом сообщает агентство Reuters.

С сегодняшнего дня, 10 мая, в США вступает в силу повышение ввозных пошлин на ряд произведенных в Китае товаров — с 10% до 25%. Общая стоимость товаров, облагаемых повышенными пошлинами оценивается в $200 млрд. Министерство коммерции Китая выразило сожаление в связи с данным решением США и надеется урегулировать разногласия в ходе торговых переговоров с США.

Однако президент США Дональд Трамп похоже не собирается вести никаких переговоров и действует ультимативно. Он заявил, что Китай должен согласиться на все условия американцев, выдыинутые в ходе переговоров, в противном случае Пекин столкнется с жесткими тарифами, если «соглашение не будет достигнуто». Когда китайская сторона дала понять, что уступать она не намерена, тарифы были повышены.

В связи с этим Министерство коммерции Китая заявило о готовящихся ответных мерах на решение США повысить тарифы.