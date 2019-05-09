Трамп: Пекин сорвал торговую сделку и заплатит за это

Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Американо-китайская торговая сделка была сорвана Китаем, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге во Флориде, сообщает Reuters.

Объясняя готовящееся повышение пошлин на китайские товары, президент Штатов пояснил:

«Потому что они сорвали сделку».

Он отметил, что китайское стороне придётся расплачиваться «за нарушение соглашения».

В преддверии переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 9 мая Трамп отметил, что после введения новых тарифов на товары тех, кто сорвал сделку, США будут получать в год больше ста миллиардов долларов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая в китайском министерстве коммерции заявили о готовности пойти на ответные меры в адрес Вашингтона в связи с повышением пошлин на товары из Китая.

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