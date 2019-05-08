Китай грозит США ответными мерами на повышение ввозных пошлин

Пекин, , 20:50 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики выразили сожаление в связи с намерением властей США повысить пошлины в отношении китайских товаров. Соответствующее заявление распространила сегодня, 8 мая, пресс-служба министерства коммерции КНР.

В китайском министерстве подчеркнули, что Пекин будет предпринимать ответные контрмеры на решение Вашингтона повысить пошлины на китайские товары.

«Китай в отношении этого выражает глубокое сожаление, и если США на самом деле повысят тарифы, китайская сторона будет вынуждена предпринять необходимые контрмеры», — сказано в сообщении министерства коммерции Китая.

Также в Пекине подчеркнули, что обострение торговых трений между КНР и США вовсе не соответствуют интересам народов двух стран и всего мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение повысить пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%.