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Правительство США подтвердило ужесточение пошлин на товары из Китая

Экономика

Тарифы на $200 млрд товаров будут повышены с 10% до 25%

Правительство США подтвердило ужесточение пошлин на товары из Китая
Иллюстрация: Xinhuanet.com
Контейнеры. Шанхай

Вашингтон, 8 мая 2019, 16:52 — REGNUM  Правительство США подтверждает ужесточение экспортных пошлин на китайские товары, 8 мая передает агентство Reuters.

Согласно публикации Федерального реестра, для товаров из Китая суммарной стоимостью $200 млрд пошлины будут повышены с 10% до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об ужесточении тарифов против Китая заявил в «Твиттере» президент США Дональд Трамп, что вызвало резкое снижение основных индексов Уолл-стрит и цен на нефть.

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Торговая война между Китаем и США
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