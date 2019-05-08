Правительство США подтвердило ужесточение пошлин на товары из Китая

Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Правительство США подтверждает ужесточение экспортных пошлин на китайские товары, 8 мая передает агентство Reuters.

Согласно публикации Федерального реестра, для товаров из Китая суммарной стоимостью $200 млрд пошлины будут повышены с 10% до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об ужесточении тарифов против Китая заявил в «Твиттере» президент США Дональд Трамп, что вызвало резкое снижение основных индексов Уолл-стрит и цен на нефть.

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