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Названа дата освобождения Марии Бутиной из тюрьмы в США

Политика

В апреле американский суд приговорил гражданку России к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в незаконной работе на российское правительство

Названа дата освобождения Марии Бутиной из тюрьмы в США
Pavel Starikov
Мария Бутина

Вашингтон, 8 мая 2019, 17:11 — REGNUM  Осуждённая в США гражданка России Мария Бутина выйдет на свободу в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное бюро тюрем США.

«Дата освобождения Бутиной из заключения назначена на 5 ноября», — сообщили в американском ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, 26 апреля суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

Ожидается, что после отбывания наказания Бутина будет депортирована на родину.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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