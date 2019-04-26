МИД РФ обвинил суд США в «ангажированности» в ответ на приговор Бутиной

Москва, , 22:48 — REGNUM МИД России расценивает решение суда в Вашингтоне, приговорившего российскую гражданку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, как «политически ангажированное». Об этом говорится в комментарии, распространённом 26 апреля пресс-службой внешнеполитического ведомства.

В МИД отмечают, что выдвинутые против Бутиной обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы «носят полностью надуманный и сфабрикованный характер».

«Этот приговор — позорное пятно на американской судебной системе, которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ», — заявляют российские дипломаты.

В МИД считают, что Бутина была «осуждена только за то, что является гражданкой России», и уверены, что она «стала жертвой жёсткого противоборства различных политических сил США и разнузданной антироссийской кампании в духе маккартизма».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». После отбывания наказания Бутина будет депортирована на родину.

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