Власти КНДР подтвердили проведение ракетных стрельб

Пхеньян, , 04:36 — REGNUM Дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие были протестированы в рамках учений оборонительных частей в Северной Корее. Руководил испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает 5 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения проводились для оценки и проверки умения военнослужащих обращаться с «дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием». Ким Чен Ын находился на наблюдательном пункте и, в частности, скомандовал орудиям «Огонь», говорится в сообщении.

Указано, что учения были внезапными и прошли успешно. Место проведения испытаний, тип оружия и число выпущенных снарядов не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно об испытательных пусках ракет, состоявшихся на восточном побережье КНДР. По данным Комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, ракеты были выпущены в направлении Японского моря и пролетели от 70 до 200 км.

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