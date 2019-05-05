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Власти КНДР подтвердили проведение ракетных стрельб

Политика

Ким Чен Ын скомандовал «Огонь»

Пхеньян, 5 мая 2019, 04:36 — REGNUM  Дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие были протестированы в рамках учений оборонительных частей в Северной Корее. Руководил испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает 5 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Учения проводились для оценки и проверки умения военнослужащих обращаться с «дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием». Ким Чен Ын находился на наблюдательном пункте и, в частности, скомандовал орудиям «Огонь», говорится в сообщении.

Указано, что учения были внезапными и прошли успешно. Место проведения испытаний, тип оружия и число выпущенных снарядов не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно об испытательных пусках ракет, состоявшихся на восточном побережье КНДР. По данным Комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, ракеты были выпущены в направлении Японского моря и пролетели от 70 до 200 км.

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