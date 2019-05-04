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В Суле проходит экстренное совещание силовиков после пусков в КНДР

Политика

Что именно запустили в Северной Корее не уточняется

Сеул, 4 мая 2019, 08:10 — REGNUM  Администрация президента Республики Корея созвала срочное заседание высокопоставленных сотрудников службы безопасности после того, как стало известно, что в Корейской Народно-Демократической Республике были проведены ракетные испытания. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи Ким Мин Джун.

В совещании участвуют: директор офиса по вопросам национальной безопасности администрации Чон Ый Ён, министр обороны Республики Корея Чон Гён Ду и директор южнокорейской Национальной разведывательной службы Со Хун.

Ким Мин Джун подчеркнул, что участники встречи «мониторят текущую ситуацию и тесно обмениваются информацией с США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи утверждает, что КНДР провела пуск ракеты малой дальности. Однако позднее в комитет заявили, что были «произведены несколько пусков», но слово «ракеты» уже не упоминалось.

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Конфликт между Северной и Южной Кореей
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