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КНДР испытала ракеты малой дальности

Политика

Ракеты были выпущены в направлении Японского моря и пролетели от 70 до 200 км

Пхеньян, 4 мая 2019, 05:42 — REGNUM  Испытательные пуски ракет малой дальности состоялись на восточном побережье КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) южнокорейских вооруженных сил.

Запуски проводились в районе порта Вонсан. По данным КНШ, ракеты были выпущены в направлении Японского моря и пролетели от 70 до 200 км. Отмечается, что военные Южной Кореи пристально следили за действиями КНДР.

Японские власти заявили о том, что ракеты не были баллистическими и не достигли эксклюзивной экономической зоны страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетные испытания в КНДР проводились в ноябре 2017 года. Тогда была запущена ракета «Хвасон-15», преодолевшая 950 км при максимальной высоте траектории 4475 км. По итогам теста власти КНДР заявили о способности доставить ядерную боеголовку на территорию США.

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