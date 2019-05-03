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Путин и Трамп провели телефонный разговор

Политика

«Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога»

Москва, 3 мая 2019, 19:51 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем. Об этом сообщает 3 мая пресс-служба Кремля.

«Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, — говорится в сообщении. — Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях».

Кроме того, лидеры двух стран в ходе беседы также обменялись мнениями о ситуациях на Украине, в КНДР и Венесуэле.

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Отмечается, что продолжительный телефонный разговор Путина с Трампом состоялся по инициативе американской стороны.

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Российско-американские отношения
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