Трамп заявил о желании избавиться от ядерного оружия

Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Соединённые Штаты должны избавиться от ядерных вооружений. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

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Трамп отметил помощь России и Китая в переговорах с КНДР

При этом президент страны отметил, что сделать это нужно вместе с Россией и Китаем. Трамп отметил, что видел накануне, как президент России Владимир Путин заявил, что «рад возможности помогать» США с лидером КНДР Ким Чен Ыном и Северной Кореей.

«Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него», — сказал глава государства.

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Трамп сообщил, против кого США создают новый ядерный потенциал

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон в 2019 году разорвал с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве отмечают, что под угрозой находится ещё один российско-американский договор СНВ-III. Он рассчитан на десять лет и начал действовать в феврале 2011 года. Стороны могут продлить его на пять лет. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его страна будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока все остальные страны «не придут в себя», а после этого Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению ядерных вооружений. Как пояснил глава Белого дома, речь прежде всего идёт о России и Китае, и особенно о России, которая, по мнению Вашингтона, якобы не выполняет свои обязательства в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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