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Трамп остался доволен заявлением Путина по КНДР

Политика

Он заявил. что Путин тоже хочет денуклеаризации Корейского полуострова

Вашингтон, 27 апреля 2019, 01:32 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп высоко оценил заявление российского президента Владимира Путина, сделанное по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке, сообщает агентство Reuters.

«Я ценю вчерашнее заявление президента Путина. Он тоже хочет, чтобы этот вопрос решился (денуклеаризации Корейского полуострова — прим. ИА REGNUM )… Я думаю, у нас все неплохо складывается с Северной Кореей. Мы достигли серьезного прогресса», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что безопасность Корейского полуострова зависит от позиции Соединенных Штатов по этому вопросу. По его словам, США продемонстрировали недружественную позицию на саммите во вьетнамском Ханое, из-за чего теперь переговоры находятся на мертвой точке.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын: Безопасность Корейского полуострова зависит от США

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США и КНДР
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