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Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Политика

Если пойдет на уступки

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Вашингтон, 1 мая 2019, 16:56 — REGNUM  Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер венгерскому медиа Valasz Online.

«Он (Владимир Зеленский), по сути, сказал обратное, — заявил Волкер. — Он сказал о полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны».

По его словам, президент Украины очень быстро настроит жителей страны против себя, если пойдет на уступки в данном вопросе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2019 г. на очередном заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины было объявлено, что по итогам повторного голосования избранным президентом Украины является Владимир Зеленский.

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