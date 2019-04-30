ЦИК официально объявил Зеленского избранным президентом Украины

Киев, , 14:11 — REGNUM На Украине подведены и озвучены окончательные результаты второго тура голосования на выборах президента страны, который состоялся 21 апреля.

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На состоявшемся сегодня, 30 апреля, очередном заседании Центральной избирательной комиссии, которое провела председатель ЦИК Татьяна Слипачук, было объявлено, что по итогам повторного голосования избранным президентом Украины является шоумен и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

Протокол подписали 15 членов комиссии, а также присутствующие на заседании уполномоченные представители кандидатов на пост главы государства в ЦИК с правом совещательного голоса. Согласно окончательным данным Центризбиркома, Зеленский набрал 73,22% голосов, его оппонента — действующего президента страны Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский обвинил ЦИК в затягивании с объявлением результатов. По его мнению, это делается с той целью, чтобы Верховная рада могла назначить инаугурации на дату позднее 27 мая — в таком случае у Зеленского не останется времени на роспуск Рады и назначение досрочных парламентских выборов.

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Добавим, что в соответствии с украинским законодательством инаугурация избранного президента должна состояться на позднее чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.

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