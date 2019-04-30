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Зеленский обещал гражданам Украины трудиться на посту президента

Политика

Президентство Зеленского начинается не очень убедительно

Киев, 30 апреля 2019, 23:03 — REGNUM  Избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Instagram процитировал первого президента США Джорджа Вашингтона и пообещал гражданам Украины, что будет трудиться на посту главы государства.

«Сегодня, 30 апреля, ЦИК официально объявила результаты президентских выборов. Я ещё раз всех благодарю за поддержку», — пишет Зеленский.

Он также отметил, что именно в этот день — 30 апреля, ровно 230 лет назад состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона. В связи с этим Зеленский решил процитировать речь Вашингтона на инаугурации.

«Трудись, чтобы в твоей душе не угасли эти крошечные искры небесного огня, называемого совестью». Вот это я вам, украинцы, всем обещаю: несмотря на ваш выбор, обещаю трудиться», — написал Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как стало понятно, что Зеленский выиграл выборы президента Украины, он уехал отдыхать с семьей в Турцию, что вызвало много вопросов на Украине. Действующий президент Украины Пётр Порошенко смог добиться того, что официальное объявление результатов выборов было сделано в последний разрешенный законом день — сегодня.

Далее Порошенко, по всей видимости, будет добиваться максимального оттягивания проведения церемонии инаугурации Зеленского. Сделано это будет для того, чтобы не дать новому президенту возможность распустить Верховную раду.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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