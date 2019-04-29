Bild оценил шансы Зеленского «потягаться» с Путиным

Берлин, , 15:55 — REGNUM Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, политический опыт которого ограничивается пока только ролью в телесериале «Слуга народа», будет тяжело противостоять российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение высказал популярный немецкий таблоид Bild.

«Сможет ли вообще этот комик потягаться с Путиным? — задаётся вопросом автор статьи. — Могут ли вообще актёры всерьёз заниматься политикой? Для большинства немцев это, пожалуй, «абсурдное представление».

В публикации отмечается, что во время предвыборной гонки Зеленский почти не давал интервью и старался воздерживаться от конкретных обещаний, а его политические позиции до сих пор остаются неясны. Кроме того, несмотря на то, что шоумен с невероятным отрывом победил в президентской гонке на Украине, его президентство — это скорее нонсенс. Хотя в статье и указывается на то, что в ряде других стран телезвёздам удался переход в большую политику, даже в США.

Указал журналист немецкого таблоида и на опасения на этот счёт со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая хоть и поздравила Зеленского с победой, всё же выразила беспокойство в связи с тем, что Украина выбрала «политически неопытного президента». По её словам, это обозначает для Украины наступление «фазы неопределённости». Кроме того, Меркель полагает, что результаты выборов «воодушевят Москву на более активные действия, направленные на дестабилизацию ситуации на Украине».

Также остаётся непонятным, каким образом Зеленский собирается положить конец вооружённому конфликту на юго-востоке страны, пишет издание.

Напомним, на днях избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, отреагировав на заявление президента РФ Владимира Путина о возможном упрощении для всех граждан Украины процедуры получения гражданства России, написал, что «попытка Москвы соблазнить украинских граждан российскими паспортами обречена на провал». Политик допустил, что кто-то из жителей Украины захочет получить гражданство РФ под влиянием «пропаганды», ради заработка или для того, чтобы скрыться от уголовного преследования на родине.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина «будет предоставлять гражданство всем, кто готов бороться за свободу», и прежде всего тем, кто «страдает от авторитарных и коррумпированных режимов», в том числе гражданам России.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам второго утра выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, актёр и шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, действующий президент Пётр Порошенко — 24,45%.