Песков назвал очевидной победу Зеленского на выборах президента Украины

Москва, , 12:54 — REGNUM Москва считает некорректным говорить о признании или непризнании Россией победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины, она очевидна, заявил 30 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа, и очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин будет выстраивать линию российско-украинских отношений с учетом тех заявлений и действий, которые будет делать новый президент Украины Владимир Зеленский.

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