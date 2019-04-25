Полный провал: Путин оценил итоги выборов президента Украины

Владивосток, , 13:28 — REGNUM Результаты выборов президента Украины, второй тур которых прошёл 21 апреля, говорят об абсолютном провале политики действующего руководителя страны Петра Порошенко. Такую оценку итогам президентской гонки на Украине сегодня, 25 апреля, дал российский лидер Владимир Путин.

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«Это полный, абсолютный провал политики Порошенко», — заявил Путин, высказав уверенность, что новые власти страны это тоже прекрасно понимают.

Однако понимать — это одно, а «выстроить реалистичную политику, отвечающую интересам своего народа, — это другое», отметил российский лидер.

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El Pais: Зеленский получил голоса украинцев в кредит

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов главы государства. По итогам обработки 100% протоколов уверенную победу в президентской гонке одержал шоумен, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. За него свои голоса отдали 73,22% избирателей. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 25,45% избирателей.

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