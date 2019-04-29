В Кремле сообщили о расследовании дела о «грязной» нефти в Белоруссию

Москва, , 13:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин ещё в рамках рабочей поездки в Пекин 27 апреля заявлял о необходимости провести расследование причин поставки некачественной нефти из России в Белоруссию по трубопроводу «Дружба». Об этом, отвечая на вопросы журналистов, 29 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что проводимое в настоящее время расследование носит корпоративный характер.

«Но, в случае, если корпоративное расследование не принесёт результатов, будут привлекаться правоохранительные органы», — уточнил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». По этой причине 23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики до момента решения вопроса с российской нефтью. Минск оценил потери, понесённые в апреле в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов, почти в $100 млн.

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Добавим, что на прошлой неделе приказом министра энергетики РФ Александра Новака была создана межведомственная комиссия по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе «Дружба». В неё войдут руководители и заместители федеральных государственных органов, в том числе Минэнерго, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Роснедр, Ростехнадзора и Росстандарта, а также компании «Транснефть».