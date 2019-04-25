Белоруссия оценила потери из-за поставок некачественной нефти из РФ

Минск, , 15:04 — REGNUM Поставки некачественной нефти из России лишили Белоруссию возможности получить прибыль в размере около $100 млн. Именно в такую сумму «Белнефтехим» оценивает недополученную выручку от реализации нефтепродуктов. Об этом 25 апреля сообщил заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

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«Сейчас мы оцениваем потери, которые мы понесем в апреле. На сегодня они составляют около $100 млн в виде недополученной выручки от реализации нефтепродуктов», — приводит агентство «БЕЛТА» слова Сизова.

Как ранее заявлял Сизов, для оценки ущерба от поступившей из России нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, нанесённого Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу, планировалось привлечь независимых экспертов и специалистов Белорусской торгово-промышленной палаты. При этом, по его словам, внутреннее состояние реакторов и трубопроводов можно будет оценить только после капитального ремонта.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в «Белнефтехиме» заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода «Дружба». По этой причине 23 апреля Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Прибалтики до момента решения вопроса с российской нефтью.

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