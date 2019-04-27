Получение гражданства РФ могут упростить для всех жителей Украины

Пекин, , 12:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин задумался об упрощении процедуры получения гражданства России всем жителям Украины, а не только Донбасса, 27 апреля сообщает ТАСС.

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил он во время пресс-конференции по итогам визита в Китай.

По словам президента, решение об упрощении процедуры получения гражданства жителями Донбасса было принято не спонтанно, оно долго и тщательно обдумывалось:

«Прежде, чем подписать этот указ, мы всё посчитали: и количество претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа — это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», — рассказал он.

Путин отметил, что увеличение числа российских граждан никак не отразится на социальных обязательствах перед жителями России.

«Все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение — всё будет исполнено. Здесь нет никаких сомнений… Какой-то серьёзной нагрузки для российского бюджета, связанной с какими-то сбоями возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет, это абсолютно исключено», — подытожил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства жителями Донбасса.

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По данным постпреда России в ООН Василия Небензи, с момента начала гражданской войны на Украине, в РФ уехало около миллиона жителей Донбасса, а гражданство России получили более 334 тыс. выходцев с Украины.

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