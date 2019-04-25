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Путин объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Политика

У Москвы нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти

Владивосток, 25 апреля 2019, 13:25 — REGNUM  Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса нацелен на защиту прав человека, заявил 25 апреля журналистам президент России Владимир Путин.

«(У России) нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти», — заявил глава государства.

При этом, подчеркнул Путин, терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие в Донецкой и Луганской народных республик, лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России подписал указ об упрощении процедуры вступления в российское гражданство для жителей ДНР и ЛНР. Решение Москвы возмутило украинские власти, а также Госдеп США, где заявили о российской «провокации».

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