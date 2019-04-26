Небензя назвал число граждан Украины, проживающих в РФ

Нью-Йорк, США, , 10:45 — REGNUM За последние пять лет гражданство России захотели получить более 334 тыс. граждан Украины, заявил 25 апреля постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«По данным МВД России, в период с 1 апреля 2014 года по 2 апреля 2019 года на территорию РФ въехало и осталось 925 548 граждан из юго-восточных частей Украины», — цитирует чиновника РИА Новости.

Всего на данный момент в России проживает 2,4 млн граждан Украины, рассказал постпред России в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Василий Небензя заявил, что решение России облегчить получение гражданства жителями Донбасса продиктовано невыносимыми условиями жизни, созданными Украиной.

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