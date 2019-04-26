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Президент Бразилии обеспокоен числом ампутаций половых органов в стране

Политика

Причина операций — болезни, вызванные несоблюдением личной гигиены

Бразилиа, 26 апреля 2019, 13:21 — REGNUM  Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил обеспокоенность числом проводимых в стране ампутаций мужских половых органов, вызванных несоблюдением интимной гигиены. Об этом пишет испанская газета ABC.

После посещения министерства образования президент призвал правительство работать над просвещением населения в области гигиены.

«В Бразилии ежегодно производится тысяча ампутаций половых органов из-за отсутствия воды и мыла, — сказал Болсонару, не сославшись на источник данных. — Мы должны найти способ выбраться из этой пропасти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом месяце президент Бразилии подписал указ о роспуске рабочей группы, занимавшейся идентификацией останков жертв военной диктатуры 1964 — 1985 годов.

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