Президент Бразилии обеспокоен числом ампутаций половых органов в стране

Бразилиа, , 13:21 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил обеспокоенность числом проводимых в стране ампутаций мужских половых органов, вызванных несоблюдением интимной гигиены. Об этом пишет испанская газета ABC.

После посещения министерства образования президент призвал правительство работать над просвещением населения в области гигиены.

«В Бразилии ежегодно производится тысяча ампутаций половых органов из-за отсутствия воды и мыла, — сказал Болсонару, не сославшись на источник данных. — Мы должны найти способ выбраться из этой пропасти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в этом месяце президент Бразилии подписал указ о роспуске рабочей группы, занимавшейся идентификацией останков жертв военной диктатуры 1964 — 1985 годов.

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