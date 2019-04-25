Тысячи индейцев протестуют против политики Болсонару в столице Бразилии

Бразилиа, , 09:11 — REGNUM Тысячи представителей индейских племен Бразилии разбили палаточный лагерь в столице страны, протестуя против политики президента Жаира Болсонару, передает канал TeleSur.

24 апреля 2 тыс. человек установили палатки в центре столицы, где сосредоточены правительственные здания. За три дня акцию планируют посетить 5 тыс. активистов. 25 апреля несколько представителей коренных народов выступят в парламенте. В первую очередь они протестуют против эксплуатации реки Амазонки со стороны США и нарушения своих прав. Согласно Конституции Бразилии, коренным народам принадлежит эксклюзивное право занимать и использовать территории традиционного проживания.

Индейцы устраивают подобную акцию ежегодно с 2004 года. В настоящее время в Бразилии насчитывается 305 индейских этносов, в общей сложности это около 900 тыс. человек или 0,4% населения.