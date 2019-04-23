Президент Бразилии остановил работы по опознанию жертв военной диктатуры

Бразилиа, , 13:51 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару распустил рабочую группу, занимавшуюся идентификацией останков жертв военной диктатуры 1964−1985 годов, передает канал TeleSur 23 апреля.

С 28 июня по указу президента прекращается деятельность связанных с федеральным правительством коллегиальных органов, созданных при президенте Дилме Русеф (2011−2016). Таким образом, остановится деятельность судебных антропологов, с 2014 года изучавших 1047 ящиков с костными останками погибших по приказу министерства юстиции и министерства государственного управления. Эти останки были извлечены из братских могил на кладбищах в штате Сан-Паулу. Источники в министерстве юстиции еще не могут сказать, будут ли каким-то образом продолжены работы по идентификации останков.

В годы военной диктатуры в Бразилии были убиты по политическим мотивам или пропали без вести по меньшей мере 475 человек. Это следует из книги «Право на память и истину», опубликованную бразильским секретариатом по правам человека в годы работы президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы (2003−2010).