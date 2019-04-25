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В парламенте Киргизии предлагают запретить добычу урана до 2070 года

Политика

Правительство отозвало лицензию на разведку уранового месторождения на Иссык-Куле

Бишкек, 25 апреля 2019, 17:33 — REGNUM  Лидеры парламентских фракций «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов и «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов подготовили проект закона «О введении моратория на изучение, разведку и добычу урана на всей территории Киргизии до 2070 года», пишет «Kaktus.media».

По мнению авторов законопроекта, хоть уран и является дорогим элементом, который может принести республике большие доходы, но современные методы добычи урана могут быть небезопасными для экологии и здоровья местного населения.

«Пусть наши потомки сами определят целесообразность извлечения урана. Возможно, в будущем человечество создаст новые безопасные методы добычи урана», — сказал депутат Сулайманов.

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Также стало известно о том, что госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Киргизии отозвал лицензию у компании «ЮрАзия» на геологоразведку урановых залежей на Кызыл-Омпольской площади. Такую информацию озвучил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов в ходе встречи с жителями города Балыкчы, сообщает «Кабар».

"То, что лицензия отозвана у компании «ЮрАзия», — правда, и мы вам предоставим официальный документ. Работы на урановом месторождении приостановлены. Сейчас компания «ЮрАзия» не проводит даже разведывательных работ. Теперь они не имеют права проводить там вообще никаких работ», — подчеркнул чиновник.

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Протесты против добычи урана в Киргизии
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