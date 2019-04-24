Премьер-министр Киргизии: Россия не давала $30 млн за урановый рудник

Бишкек, , 14:02 — REGNUM «Люди говорят, что нынешнее правительство якобы дало разрешение на добычу урана и получило за это $30 млн (1,9 млрд рублей) от России, но это не так», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на заседании парламента Киргизии.

Глава кабинета министров отметил, что лицензию на исследование месторождения урана в Иссык-Кульской области компания «Юразия Кыргызстан» получила еще во времена правления первого президента Киргизии Аскара Акаева — в 2004 году.

По словам премьера, затем, уже после свержения второго президента Курманбека Бакиева, в ноябре 2010 года было получено разрешение на исследование.

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«В 2011 году подпись поставил министр природных ресурсов Кайрат Жумалиев, на разработку Кызыл-Омпольского месторождения лицензионно-разрешительный документ выдал Замир Эсенаманов. В 2012 году соглашение выдал Ишимбай Чунуев. А в 2014 — 2015 году подпись на продление поставил Дуйшенбек Зилалиев, а также подпись на разрешительные документы по добыче урана в пределах Кызыл-Омпольской площади поставил Зилалиев, будучи министром», — сказал он.

После чего, как уточнил Абылгазиев, соглашение было продлено в 2016 году, и теперь на урановом месторождении проводят геологоразведку.

«Информация о том, что в ходе визита президента Владимира Путина были подписаны соглашения, в рамках которых в казну поступили средства, не соответствует действительности. В рамках госвизита Путина было подписано соглашение о сотрудничестве между Кара-Балтинским горнорудным комбинатом и российской компанией «Полимер экономист». В рамках соглашения российская компания планирует помочь нашей КГРК на $30 млн», — подытожил он.

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