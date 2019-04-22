В Киргизии митингуют против разработки уранового месторождения

Балыкчи, Киргизия, , 14:32 — REGNUM На перевале Куакы в Иссык-Кульской области Киргизии сегодня, 22 апреля, проходит митинг против разработки уранового месторождения «Таш-Булак», пишет «Kaktus.media».

Участие в акции протеста приняли около 500 жителей городов Балыкчы, Каракол и Чолпон-Ата, а также активисты из Чуйской области. Они требуют закрыть рудник, поскольку считают, что в случае начала работ на нем может пострадать экологическая обстановка на Иссык-Куле.

Часть протестующих решила продолжить митинг на самом месторождении — около 150 человек на машинах направились в его сторону.

Противники разработки уранового рудника собирают подписи под петицией с требованием закрыть месторождение. В случае, если их требования не будут выполнены, митингующие намерены заблокировать дорогу к «Таш-Булаку», сообщает «Кабар».

В госкомитете промышленности, энергетики и недропользования Киргизии утверждают, что метод добычи урана, который планируют применить на этом руднике, будет экологически чистым. Также в ведомстве отмечают, что перерабатывать урансодержащую руду будут не на Иссык-Куле, а на расположенном в Чуйской области Карабалтинском горнорудном комбинате.

ИА REGNUM напоминает, что по данным геологоразведки, запасы урана на месторождении «Таш-Булак» составляют около 3 500 тонн.

Лицензию на разработку этого рудника приобрела компания «UrAsia», учредителями которой являются четверо граждан Киргизии, а также две фирмы — киргизстанское ОсОО «Urasia Mining Company» и канадская «Azarga Resources LTD».