Москва, , 10:59 — REGNUM Западные страны пытаются навязать остальному миру свои ценности ради достижения лидерства. При этом в ход идут санкции и угрозы, заявил президент России Владимир Путин в интервью китайской газете «Жэньминь Жибао».

Запад яростно попирает нормы и принципы международного права. В попытках навязать свои собственные ценности и сомнительную идеологию другим странам применяются санкции, запугивание и давление, отметил он.

На этом фоне Россия и Китай представляют собой стабилизирующую силу. В планах Москвы и Пекина — сотрудничество по актуальным вопросам в рамках ООН, «Большой двадцатки», ШОС, БРИКС и АТЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ посоветовал китайским туристам побывать в гостеприимном Крыму. Он заявил также, что рассчитывает на вступление в силу в ближайшие месяцы соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и ЕАЭС.

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