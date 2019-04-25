Путин пригласил китайских туристов посетить Крым

Москва, , 04:45 — REGNUM Российский президент Владимир Путин посоветовал китайским туристам посетить Крым и отметил гостеприимство и радушие жителей полуострова. Об этом российский лидер рассказал в интервью китайской газете «Женьминь Жибао».

Путин заявил, что в Крыму после воссоединения с Россией стремительно развивается туризм. В частности, российский лидер отметил развитие туристической инфраструктуры, а также строительство современных гостиничных и санаторных комплексов на полуострове.

«У нас есть что посмотреть, есть где отдохнуть, и хочу ещё раз сказать всем гостям из дружественного Китая — добро пожаловать в Россию!», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос об увеличении субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым. Отмечается, что правительство должно подготовить доклад по этому вопросу до 1 июня 2019 года.

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