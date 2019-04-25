Путин ожидает скорейшего вступления в силу соглашения Китая и ЕАЭС

Москва, , 07:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает на вступление в силу в ближайшие месяцы соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом он рассказал китайской газете «Жэньминь Жибао».

Глава РФ напомнил, что в мае 2015 года Москва и Пекин договорились о сопряжении строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути». Инициативу поддержали все участники союза с подписали соответствующий документ.

Читайте также: Страны ЕАЭС пока не готовы открыть рынки Китаю

Российская сторона ждет вступления соглашения в силу в ближайшие месяцы и немедленного начала его реализации. Налаживанием взаимодействия займется совместная комиссия, при этом приоритет отдадут сферам энергетики, экономики, транспорта, финансов и экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность. Страны-члены ЕАЭС наращивают связи в различных сферах и реализуют масштабные проекты, отметил он.

Читайте также: Путин: Евразийская интеграция доказала свою эффективность