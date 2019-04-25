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Путин ожидает скорейшего вступления в силу соглашения Китая и ЕАЭС

Политика

Москва и Пекин договорились о сопряжении строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути»

Москва, 25 апреля 2019, 07:53 — REGNUM  Президент России Владимир Путин рассчитывает на вступление в силу в ближайшие месяцы соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом он рассказал китайской газете «Жэньминь Жибао».

Глава РФ напомнил, что в мае 2015 года Москва и Пекин договорились о сопряжении строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути». Инициативу поддержали все участники союза с подписали соответствующий документ.

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Российская сторона ждет вступления соглашения в силу в ближайшие месяцы и немедленного начала его реализации. Налаживанием взаимодействия займется совместная комиссия, при этом приоритет отдадут сферам энергетики, экономики, транспорта, финансов и экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что проект евразийской интеграции в полной мере доказал свою эффективность. Страны-члены ЕАЭС наращивают связи в различных сферах и реализуют масштабные проекты, отметил он.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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