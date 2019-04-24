Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM Развитие метрополий должно помочь сократить социально-экономический разрыв в разных регионах России. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета законодателей РФ 24 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее участники заседания уже обсудили, что 10 регионов страны обеспечивают 55% НДФЛ в российской казне, а также 57% налога на имущество. Кроме того, как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, на Чукотке в прошлом году бюджетные расходы на одного жителя составили 700 тыс. рублей, а в Дагестане — около 30 тыс. рублей.

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.

«Это действительно подтверждает тезис об очень широкой дифференциации ВРП на душу населения», — сказал Кудрин. Причем за последние 10 лет ситуация нисколько не улучшилась, так как крупные города и ресурсодобывающие субъекты федерации росли существенно быстрее, чем остальные.

«Таким образом, у нас не сокращалась разница в развитии. Социально-экономическое развитие гораздо более сложная категория, чем межбюджетная политика и межбюджетные трансферты», — заявил Кудрин.

На его взгляд, ответ на эти вызовы лежит в области развития метрополий, под которыми он понимает не только города, но и связанные между собой крупные регионы, которые тяготеют друг к другу, помогают соседям через обмен товарами, рабочей силой и налаживанием транспортных связей.

Глава Счетной палаты также отметил негативное влияние московской и петербургской метрополий на темпы развития остальных субъектов федерации, которое в будущем может только усугубиться.

«Они уже концентрируют тот трудовой, человеческий, инвестиционный, технологический потенциал, который уже является базой для большого прорыва, особенно в рамках Четвертой промышленной революции. А другие регионы такого потенциала сегодня не имеют в полной мере», — сказал Кудрин.

По его словам, в 45 агломерациях России создают 44% ВВП России, а 164 города создают 70% ВВП.

«Решение лежит в области развития крупных метрополий. Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами РФ, особенно в тех регионах, где есть крупные центры», — подчеркнул Кудрин.

По его мнению, помимо Москвы и Петербурга стоит назвать еще четыре будущие метрополии с наибольшим потенциалом.

Это Екатеринбург, который требуется связать скоростной дорогой с Тюменью и Челябинском, метрополия Томска, Новосибирска, Барнаула и Новокузнецка. Третьей является агломерация Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска, четвертой — метрополия Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.

«Этим не ограничены те возможности, которые есть. Но если мы не создадим в этих регионах роста, то инерционное развитие от оттягивания ресурсов в Москву и Петербург будет продолжаться», — считает Алексей Кудрин.

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