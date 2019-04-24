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Лавров: уход от диалога говорит о слабости Запада

Политика

«Аргументов не хватает»

Лавров: уход от диалога говорит о слабости Запада
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 24 апреля 2019, 12:11 — REGNUM  Западные партнеры избегают диалога с Россией, что говорит о слабости их позиций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 24 апреля на Московской конференции по безопасности.

Лавров указал на уход представителей западных стран от предметного разговора. Он предположил, что это говорит о нехватке аргументов и о том, что их позиции слабые.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил, что США и их союзники встали на путь переписывания общепризнанных норм международного права и вытеснения их своим так называемым порядком. В результате под угрозой могут оказаться соглашения о нераспространении ядерного оружия, указал он.

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МИД России
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