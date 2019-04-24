Лавров допустил трудности с продлением договора о СНВ

Москва, , 11:43 — REGNUM Ясность о продлении российско-американского договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ) отсутствует. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 апреля в ходе Московской конференции по безопасности.

У России нет ясности относительно перспектив продления договора о СНВ. Судьба этого документа оказалась под вопросом на фоне отказа американской стороны поддержать договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, пояснил Лавров.

Министр добавил, что эти обстоятельства могут поставить под угрозу договор о нераспространении ядерного оружия. США и их союзники встали на путь переписывания общепризнанных норм международного права и вытеснения их своим так называемым порядком.

Как сообщало ИА REGNUM, рассчитанный на десять лет договор о СНВ начал действовать в феврале 2011 года. Стороны могут продлить его на пять лет. Соглашение предусматривает сокращение ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

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