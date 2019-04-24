Лавров призвал НАТО отказаться от взвинчивания конфронтации

Москва, , 12:02 — REGNUM Россия призывает Североатлантический альянс отказаться от взвинчивания конфронтации в Евро-Атлантическом регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской международной конференции по безопасности.

По его словам, непрекращающееся расширение НАТО, а также наращивание противоракетного потенциала и военной инфраструктуры альянса на восточном фланге привели к серьезному кризису доверия в евроатлантике.

«Настойчиво призываем партнеров отказаться от взвинчивания конфронтации, соблюдать взятые на себя на саммитах ОБСЕ и в Совете Россия — НАТО обязательства», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия может ответить асимметричными мерами на действия стран НАТО у своих границ. По его словам, ответные меры последуют своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.

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