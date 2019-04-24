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И при Зеленском НАТО обещает поддерживать Украину

Политика

Столтенберг «отметился» в Twitter по поводу украинских выборов

Брюссель, 24 апреля 2019, 02:21 — REGNUM  НАТО пообещало поддержку Киеву и после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, написал глав альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

Столтенберг провёл телефонные переговоры с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским 23 апреля. Он поздравил нового украинского лидера с победой и пригласил его побывать в штаб-квартире НАТО. В твите говорится следующее:

«НАТО будет и впредь оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине».

Напомним, победу Зеленского на выборах прокомментировал ряд политиков, в том числе Дональд Туск, глава Европейского Совета, который пообещал и дальше поддерживать Украину. Поздравление Зеленский получил и от британского премьер-министра Терезы Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал Зеленскому в общении с российским президентом Владимиром Путиным «быть прямым, честным, без подвохов», и тогда «не будет трудно».

Читайте подробнее: Пашинян дал совет Зеленскому о том, как выстроить отношения с Путиным

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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