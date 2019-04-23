Пашинян дал совет Зеленскому о том, как выстроить отношения с Путиным

Москва, , 23:12 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советы, как ему выстраивать отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путины. Соответствующее заявление Пашинян сделал в интервью РБК, опубликованном сегодня, 23 апреля.

Пашинян считает, что Зеленский сможет довольно легко общаться с Путиным, но при одном условии.

«Если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться», — сказал Пашинян.

Также глава армянского правительства отметил, что применяет такой подход в любых отношениях. Пашинян рассказал, что открыто общается со всеми, хотя это не принято в дипломатии.

«Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то», — сказал премьер-министр Армении.