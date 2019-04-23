Вторник, 23 Апреля 2019 года
23:22:50 МСК

Пашинян дал совет Зеленскому о том, как выстроить отношения с Путиным

Политика

Шоумен Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины

Пашинян дал совет Зеленскому о том, как выстроить отношения с Путиным
Иван Шилов © ИА REGNUM
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Москва, 23 апреля 2019, 23:12 — REGNUM  Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому советы, как ему выстраивать отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путины. Соответствующее заявление Пашинян сделал в интервью РБК, опубликованном сегодня, 23 апреля.

Пашинян считает, что Зеленский сможет довольно легко общаться с Путиным, но при одном условии.

«Если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться», — сказал Пашинян.

Также глава армянского правительства отметил, что применяет такой подход в любых отношениях. Пашинян рассказал, что открыто общается со всеми, хотя это не принято в дипломатии.

«Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то», — сказал премьер-министр Армении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить